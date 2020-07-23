الخارجية النيابية تعول على الكاظمي للتفاوض مع

2020/07/23 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعربت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية اليوم الخميس، عن تأييدها لخطط رئيس الوزراء والحكومة العراقية بفتح افاق التعاون والتبادل الاقتصادي مع دول الجوار والمتقدمة، داعية الى التفاوض من موقع قوة اقتصادية وسياسية وعدم اقتصار الاتفاقات مع دول محدودة.

وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "زيارات الكاظمي الخارجية خطوة ايجابية لانفتاح العراق الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار والدول الاقليمية"، مشددة على "مراعاة مصلحة العراق الاقتصادية أولاً وإبرام اتفاقيات فاعلة مع جميع الدول المتقدمة وعدم اقتصارها على دول معينة تنظر لمصالحها فوق كل اعتبارات".

وأكدت الدايني "حاجة العراق للانفتاح مع دول الخليج في مجال الطاقة والاستثمار واحياء قطاعات الزراعة والصناعة المعطلة منذ سنوات الى جانب اعتماد شركات رصينة من مختلف الدول والاستعانة بالخبرات الدولية لمكافحة الفساد والقضاء عليه".

وشددت الدايني على "ضرورة إنهاء المشاكل السياسية مع جميع الدول، وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والنزاعات للدول المتخاصمة الى جانب احترام السيادة العراقية ورفض التدخلات بشؤونه والتي دفع ثمنها المواطن العراقي في مجالات متعددة" .

وشددت عضو العلاقات الخارجية على ضرورة أن "يتفاوض العراق من موقع القوة وليس من موقع ضعف".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح جولاته الدولية بزيارة ايران وعقد اتفاقيات وتفاهمات في مجالات متعددة .

ومن المقرر زيارة الكاظمي للملكة العربية السعودية وواشنطن خلال الفترات القادمة.

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