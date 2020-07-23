الامن النيابية تكشف اسباب تحرك الخلايا النائمة في حزام بغداد

2020/07/23 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، الخميس، عن سبب تحرك الخلايا النائمة في مناطق حزام بغداد وتنفيذ العمليات الإرهابية.وقال أمرلي في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك تدقيق غير جدي في بعض مناطق شمال العاصمة لإرجاع المواطنين”، مضيفا أن “الخلايا النائمة تتحرك في مناطق اطراف العاصمة وتنفذ عمليات ارهابية”.واضاف […]

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