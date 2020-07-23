مفوضية حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية على خلفية تردي الواقع الصحي بالبلاد

2020/07/23 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن قلقها البالغ من حدوث كارثة انسانية، على خلفية تردي الواقع الصحي في البلاد.

وحذرت المفوضية في بيان، من المخاطر التي يمثلها تدهور قطاع الصحة في المحافظات والمدن العراقية، نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية، والنقص الشديد في مادة الأوكسجين وعدم توفر مسحة العينة، والمستلزمات الوقائية والأدوية، وهو ما ادى اللى حصول حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة الى رصد فرقها نقصا في المستلزمات الصحية والطبية، وتخبطا من الجهات المعنية باختيار أماكن للحجر الصحي للمصابين، وعدم تهيئة المستشفيات الكافية.

وطالب البيان وزارة الصحة بـتكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية، وتوفير كميات الأوكسجين الكافية للمصابين بالفيروس، من منطلق كونها المسؤولة عن الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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