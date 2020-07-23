2020/07/23 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الداخلية العراقية مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ذي قار، بإخلاء الأجهزة والمعدات الخاصة.

وكشفت وثيقة صادرة من الوزارة تحذر فيها من تفاقم الحالة الأمنية ووجود تعرض للمباني الحكومية لأعمال شغب، ودعت الوزارة قيادة شرطة المحافظة الى تأمين المباني بالتنسيق مع المديريات، ولم تعلن الوزارة الأسباب الداعية لإصدار مثل هذه التعليمات، او الجهة التي هددت تلك المباني، خاصة وان المتظاهرين أعلنوا في وقت سابق عدم تعرضهم للدوائر الحكومية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة سرية تكشف توجيه وزارة الداخلية بإخلاء مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة سرية تكشف توجيه وزارة الداخلية بإخلاء مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).