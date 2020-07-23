10 الآف ميكاواط اضافية لإنهاء ازمة الكهرباء.. نائب: نحتاج للتحرك نحو 3 اطراف لتوفيرها 24 ساعة

2020/07/23 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي، الخميس (23 تموز 2020)، أن قدرة الكهرباء&nbs...





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