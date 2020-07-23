مدرب تشيلسي يسخر من لقب ليفربول.. تعرف على تفاصيل ما دار بين لامبارد وكلوب

2020/07/23 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

يثار الجدل بين جماهير كرة القدم العالمية، بشأن المشادة الساخنة التي شهدتها مباراة ليفربول وتشيلسي، ليلة أمس الأربعاء، بين المدير الفني يورجن كلوب، والإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب الأخير.

وليفربول احتفل بتتويجه بالدوري الإنجليزي، برفع كأس البطولة، بعد انتصار ساحق ضد تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد، دون حضور جماهيري، ضمن منافسات الجولة الـ37 من البريميرليج.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح السنغالي ساديو ماني بعد احتكاكه بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لكن الأمر لم يعجب لامبارد، مما أدخله في مناقشة حادة مع كلوب، رصدتها الكاميرات الناقلة للمباراة.

تعرف على نص الحديث الذي دار بين المدربين، خلال السطور التالية:

- لامبارد: "كيف تم احتسابها مخالفة، لم يوجد بها أي خطأ".

- كلوب: "اهدأ اهدأ..



لا تتحدث لمساعدي بتلك الطريقة".

- لامبارد: "لا، إذا قال لي شيء باتجاهي، سأرد عليه".

- أحد مساعدي كلوب: "ما يزال هناك خطأ".

- لامبارد: "لا يوجد أي خطأ، لم أسألك، اسكت".

- كلوب: "اغرب عن وجهي".

- لامبارد: "لقد فزتم بلقب واحد فقط طيلة حياتك، وجعلتموه أفضل شيء حدث في هذا العالم، اغرب عن وجهي".

- لامبارد: "أخبر مساعديك ولاعبيك بأن يظهروا بعض الاحترام، ويجلسون في أماكنهم".

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