قيادي في النصر: الجهات المتنفذة تريد اعتماد ’’الدائرة الانتخابية الواحدة’’ لسبب ’’رمزي’’

2020/07/23 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الخميس، بان اغلب الكتل السياسية داعمة لبقاء الدائرة ا...





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