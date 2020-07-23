حملة ترامب تستخدم بالخطأ صورة لاحتجاجات أوكرانيا

2020/07/23 | 21:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم إعلان جديد لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة للاحتجاجات التي اندلعت في أوكرانيا عام 2014 لإظهار ما أسمته بـ”الفوضى والعنف” في الولايات المتحدة.ويتضمن الإعلان الذي نُشر الثلاثاء الماضي صورة للرئيس يستمع لقادة الشرطة بجانب صورة أخرى تظهر مجموعة من المتظاهرين يهاجمون ضابط شرطة على الأرض، فيما كتب تحت الصورتين: “السلامة العامة مقابل …

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