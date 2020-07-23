كهرباء ميسان تكشف عن تعرض خطوطها الداخلية الى اعمال تخريبية 

2020/07/23 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت فرع توزيع كهرباء ميسان الخميس عن تعرض احد خطوط نقل الطاقة خط 11 داخل المدينة الى عمل تخريبي تسبب في زيادة ساعة انقطاع الكهرباء في المحافظة وقال بيان الدائرة ان خط 11 نعرض لاعمال تخريب وعبث وللمرة الثانية في غضون ال٢٤ ساعة الماضية يتعرض مغذي الإحصاء ١١ ك.ف ،مشيرالى ان هذا الخط […]

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