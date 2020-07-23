الحتمية والارادة الحرة بين العلم والدين - جواد بشارة

2020/07/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة الحتمية والإرادة الحرة بين العلم والدين 1-10منذ فجر الإنسانية ونشأة الحضارات البشرية، هناك في كافة المجتمعات والأديان أموراً وأطروحات ورؤى وعقائد تتعلق بالكون والحياة والأصل والمصير.



ففي العصور القديمة كانت المسائل الكونية تقع على عاتق الكهنوت الذي يدعون بأن لديهم اتصالات بالملأ الأعلى ويتلقون الوحي الذي تمليه الآلهة على البشر.



فالسماء يقطنها آلهة وأبطال خارقون أسطوريون وكائنات أخرى عديدة ......





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