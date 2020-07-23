الاضراب السياسي واسقاط ثلاث ديكتاتوريات - تاج السر عثمان

2020/07/23 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان طرح الحزب الشيوعي السوداني فكرة الاضراب السياسي العام ثلاث مرات : -الأولي لاسقاط أول ديكتاتورية عسكرية ( نظام عبود) في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي حول "الاضراب السياسي العام" في أغسطس 1961م، و الذي نشر في العدد ( 109) من مجلة الشيوعي ( المجلة الفكرية للجنة المركزية) الصادر بتاريخ: 29/ أغسطس/ 1961م.وفي 4/1/ 1961م أصدر المكتب التنظيمي المركزي كتيبا بعنوان في " سبيل تنفيذ شعار الإضراب ......





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