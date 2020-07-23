متى يتوجه الكاظمي إلى الرياض؟

2020/07/23 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، أن يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية بعد عيد الأضحى.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "الديوان الملكي السعودي أبلغ مكتب رئيس الوزراء العراقي بتأجيل زيارة المرتقبة إلى الرياض بسبب تدهور الحالة الصحية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز"، مؤكدا أن "ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن أسباب تأجيل الزيارة أو إلغائها غير صحيح".

وأضاف أن "زيارة رئيس الوزراء إلى السعودية ستحدد لاحقا بعد تحسن الحالة الصحية الملك السعودية"، متوقعا "توجه الكاظمي للسعودية في شهر آب المقبل أو بعد عيد الأضحى مباشرة".

وأوضح الفايز، أن "الكاظمي والوفد المرافق له سيناقش مع المسؤولين السعوديين عدة ملفات أبرزها الاقتصادية والأمنية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان من المقرر أن تكون الرياض أول محطة خارجية للكاظمي الاثنين الماضي، قبل إعلان الخارجية السعودية إرجاء الزيارة لحين خروج الملك سلمان من المستشفى.

واكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان.

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