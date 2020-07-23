ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا

2020/07/23 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا، اليوم الخميس، عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19”.وأوضحت الهيئة أت عدد الوفيات بـ”كوفيد-19″ في فرنسا ارتفع بواقع 10 حالات عن اليوم السابق إلى 30182، في سادس أعلى معدل وفيات في العالم.وزاد عدد حالات الإصابات المؤكدة […]

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