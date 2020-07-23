مسؤول كبير بالصحة يحدد شرطاً لخفض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق

2020/07/23 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الخميس، أن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، مرهون بانخفاض أعداد الاصابات اليومية المسجلة.

وقال رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدلات الوفيات انخفضت خلال الأيام الماضية مقارنة بالأشهر السابقة بعدما وصل العدد إلى أكثر من 120 حالة، وانفخص العدد يوم امس واليوم ايضا، حتى بقى يتراوح ما بين (70-90)".

وأضاف الحلفي: "كلما ارتفعت معدلات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، ارتفعت معدلات الوفيات"، مبينا أنه "طالما نسجل يوميا ما بين (2000-2800) إصابة ستبقى حالات الوفيات بالمعدل الحالي".

وأشار مدير عام دائرة الصحة العامة، إلى أن "الحديث عن تسجيل وفيات غير مصابة بالفيروس على أنها مصابة في الموقف الوبائي اليومي، غير صحيح وادعاء لا دليل عليه".

وسجلت البلاد في الموقف الوبائي لفيروس كورونا اليوم الخميس 80 حالة وفاة، و2361 إصابة جديدة مؤكدة، و2258 حالة شفاء من المرض.

وبلغ مجموع حالات الشفاء 69405 (نسبة الشفاء 68%)، والمصابين 102226 شخصاً، ومجموع الوفيات 4122.

وفي وقت سابق، تحدث المتخصص بامراض الاجهاز التنفسي، د.



عدي الهاشمي عن اسباب اضافية لم يجري الحديث عنها كثيراً باتت تتسبب بحدوث وفيات في العراق جراء مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.واوضح الهاشمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الشباب الذين وصل بهم فيروس كورونا لاعراض خطيرة هم من أخذوا جرعة عالية من الفيروس، وهذا الأمر حدث وفق ملاحظاتنا نحن والمشاهدات القريبة".وتابع ان "احد اسباب الوفيات المسجلة هو رد الفعل المناعي القوي للجسم والذي يؤدي لعجز تنفسي او عجز بالكلى وسببه أيضا هو التعرض لجرعة عالية من الفيروس".واردف "فمثلا حين يجري طبيب عملية دون اخذ الاحتياطات والتعرض في اليوم الثاني للفيروس مجددا لانه لم يأخذ احتياطاته ما يؤدي لدخول جرعة كبيرة من فيروس كورونا"، قائلا انه "في علم الوبائيات هناك ما يسمى بالطفرات الجينية من الممكن أن تكون سيئة جدا في بدايتها او في المنتصف وهو ما لاحظناه في العراق إذ بدأ الفيروس اقل حدة ثم تحول لحدة عالية والآن تراجعت حدته".ولفت "ربما يختفي فيروس كورونا في المستقبل حاله حال الانفلاونزا الإسبانية أو ربما تقل حدته ويتحول لمرض موسمي كالانفلاونزا العادية"، مبينا "أيضا نعتقد ان ارتفاع نسبة الملتزمين بالوقاية في الآونة الأخيرة كانت سببا مهما لتراجع حدة الانتشار قليلا".ومنذ الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي يسجل العراق معدل اصابات يومي لا يقل عن 2000 حالة ، وسجلت اعلى حصيلة بتاريخ 10 تموز الجاري وبلغت 2848.وكانت اعلى حصيلة وفيات حدثت في 26 حزيران الماضي وبلغت 122 حالة ، فيما سجلت وزارة الصحة اعلى حصيلة شفاء في 14 تموز الجاري وبلغت 3784 متعافٍ.

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وقال المتخصص بطب الأس

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