2020/07/23 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت النائبة بائتلاف دولة القانون، النائب انتصار الغريباوي، الخميس، 23 تموز، 2020، إن زعيم الائتلا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بائتلافه: المالكي حقق انجازات كبيرة بقطاع الكهرباء والحديث عن ضياع المليارات بعهده لاصحة له) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بائتلافه: المالكي حقق انجازات كبيرة بقطاع الكهرباء والحديث عن ضياع المليارات بعهده لاصحة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).