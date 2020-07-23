العراق: سوريا تعهدت بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة

2020/07/23 | 22:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت سوريا للعراق بإطلاق المياه من مخزون سد الطبقة فيما شدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني على ضرورة العمل المشترك مع سوريا للضغط ع...

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