استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية المجدولة للقطاعات الاقليمية والدولية

2020/07/23 | 22:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ العراق الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لعودة استئناف حركة الرحلات الطبيعية لطائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى مختلف القطاعا...

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