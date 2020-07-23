2020/07/23 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “تقدم” وثيقة تتضمن امرا اداريا موقعا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتضمن تشكيل لجنة برئاسة صباح عبد اللطيف مشتت مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة والتحضير لمشروع انشاء متحف يخلد شهداء ثورة تشرين وواقعة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تشكيل لجنة تحضر الى انشاء متحف يخلد شهداء واقعة جسر الزيتون في الناصرية وكالة تقدم الاخبارية.

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