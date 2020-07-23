2020/07/23 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تشكيل لجنة لانشاء متحف ونصب يخلد شهداء ثورة تشرين وواقعة جسر الزيتون في الناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تشكيل لجنة لانشاء متحف ونصب يخلد شهداء ثورة تشرين وواقعة جسر الزيتون في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).