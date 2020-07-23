ليلى الكندري تلجأ للقضاء الإيراني للحصول على حقها من المسيئين لها

2020/07/23 | 22:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري أنها ستلجأ للقضاء الإيراني من خلال محامٍ خاص بها هناك؛ لرفع دعوى قضائية ضد من أسمتهم بالأشخاص ”الثرثارة“ و“الوقحين“.وشاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان المتابعين في حسابها بموقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو للفاشينيستا ليلى الكندري قالت فيه: ”ناس ثرثارة بكل مكان..أنا قررت من بعد ما كان عندي محامي بالكويت وطبعًا حقي بدولتي وبديرتي دايمًا مآخدته الحمد لله بالقانون النزيه الكويتي“.وأضافت ليلى الكندري أنها ستكلف محامين من إيران لملاحقة كل من أساء لها.واستعانت مي العيدان بتعليق من ليلى الكندري كانت قد دونته في أحد تعليقاتها، بينما علقّت مي العيدان بأن هذا أول رد من ليلى الكندري دون أن تذكر على من، فكتبت: ”أول رد لـ ليلى الكندري: سأقوم بتوكيل محامٍ في إيران“.يأتي هذا المقطع بعدما انتشرت بين المتابعين أحاديث بأنهم سمعوا مقطع فيديو ظهر فيه شهاب الشهير بـ“ملح الإنستغرام“، يروي فيه قصة له بأن شخصية تُدعى ”ليلى“ كانت تخون زوجها وتشرب الخمر، مشيرين إلى أنها المقصودة.وبحسب المتابعين، فقد أكدوا أن ما قاله شهاب يأتي في إطار تهديده بفضح المشاهير في الكويت بعد تسفيره إلى إيران، على خلفية ثبوت تورطه في مقاطع مخلة بالآداب، وأن ليلى الكندري هي السبب وراء إبعاده، بحسب ما قال في مقطع فيديو سابق له.وتفاعل المتابعون في تعليقات لهم على مقطع فيديو نشرته ليلى الكندري عبر حسابها في ”إنستغرام“ قبل ساعات، حيث قال لها أحد المتابعين: “ شهاب صدمنا اليوم ومخ غير مصدق…“وأضاف متابع آخر: شهاب يقوم بشتمك يجب أن تردي عليه“، لترد قائلة: ”أخاطب وأرد على جاهل أحمق، طبعًا لا القضاء سيرد عليه“.وظهر شهاب مرتضى غفوري، الشهير في مواقع التواصل بـ“ملح إنستغرام“ قبل ساعات في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، كشف فيه قصة لفتاة تُدعى ”ليلى“ اتهمها بأنها تتعاطى المخدرات وتخون زوجها، ما جعل الجمهور يعتبر أنه يقصد الفاشينيستا ليلى الكندري.وقال شهاب في هذا المقطع إنه كان يعتبر ليلى بمثابة أخته، حيث كان يدعمها ماديًا ومعنويًا،

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