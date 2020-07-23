أمر ديواني.. حكومة الكاظمي تخلّد احتجاجات أطاحت بسلفه

2020/07/23 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تشكيل لجنة تتولى إنشاء متحف ونصب يخلّد قتلى "ثورة تشرين" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة سلفه عادل عبد المهدي.

جاء ذلك في أمر ديواني موقع باسم مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الخالق سعد غني وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

وتضمن الأمر الديواني، أنه بناء على توجيه الكاظمي تقرر تشكيل لجنة حكومية برئاسة مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف مشتت تتولى المتابعة والتحضير لمشروع انشاء متحف ونصب يخلد "شهداء ثورة تشرين" وواقعة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بإعداد وتحضير كافة المخططات والدراسات والمعلومات للبناية المقترحة وموقع النصب خلال أسبوع من تاريخ إصدار الأمر الديواني.

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