أشد المذنبات سطوعا يقترب من الأرض

2020/07/23 | 22:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يقترب المذنب C/2020 F3 (NEOWISE)، الذي يعتبرأشد المذنبات سطوعا يشاهد خلال سبع سنوات، من الأرض يوم الخميس 23 يوليو الجاري.ويشير مصدر في القبة السماوية بموسكو، إلى أن المذنب C/2020 F3 ، الذي اكتشف مؤخرا، سيقترب من الأرض إلى مسافة 103.52 مليون كيلومتر.ووفقا لعلماء الفلك، بدأ سطوع المذنب يتلاشى تدريجيا، لهذا سيكون […]

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