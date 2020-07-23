قبل أيام من انطلاق الدوري المصري.. كورونا يقتحم الاهلي المصري

2020/07/23 | 22:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الخميس، بتلقي النادي الأهلي المصري صدمة وصفت بـ"الشديدة"، بإعلان إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "اليوم السابع" الاخباري المصري إن نتائج سحب عينة كورونا الأخيرة، أظهرت إصابة اللاعب الشاب حمدي فتحي، بفيروس كورونا.

وقرر مسؤولو الأهلي عزل اللاعب واتباع الإجراءات الاحترازية معه.

وتعد تلك الإصابة هي الأولى من نوعها في النادي الأهلي المصري، وقبل أيام من عودة الدوري المصري يوم 6 آب المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اتخذ قرارا بعودة مباريات الدوري الممتاز يوم 6 آب المقبل.

ويستأنف الدوري المصري، بعد توقفه منذ آذار الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 آب والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

وفي مباراتين مؤجلتين يلعب نادي مصر ضد الإنتاج الحربي في 8 أغسطس ويواجه مصر المقاصة فريق أسوان في 9 أغسطس.

تستكمل مباريات الجولة 18 في 10 أغسطس بمواجهة حرس الحدود والمصري ومباراة الاتحاد والزمالك.

وفي 10 أغسطس أيضا تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

وتبدأ الجولة 20 في 16 أغسطس وبعد 5 أيام تنطلق الجولة 21 والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر إجراؤها في 22 أغسطس في الـ9 مساء في استاد القاهرة.

وتجري مباريات الجولة 22 في أيام 25 و26 و27 أغسطس.

وأوضح الاتحاد المصري أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما سيعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.

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