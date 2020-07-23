تعرف على مواصفات سيارة Tiguan من فولكس فاغن

2020/07/23 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سربت بعض مواقع الإنترنت صورا تظهر التصميم الجديد كليا لسيارات Tiguan التي قد تطرحها فولكس فاغن في الأسواق.وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن التصميم الخارجي للسيارات الجديدة اختلف كليا عن تصاميم سيارات Tiguan الحالية، وأصبحت هذه المركبات شبيهة إلى حد كبير بـ X6 رباعية الدفع من بي إم دبليو.ومن المميز في سيارات […]

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