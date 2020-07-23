محاولة الحكومة مصادرة مقر المنظمة الطلابية - الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - - ا و ط م - - سعيد الوجاني

2020/07/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني أُسدل الستار عن النزاع القضائي الذي جمع الحكومة في شخص الوزير الأول ، ووزير الشباب والرياضة ، التي رفعت امام المحكمة الابتدائية دعوى تجيز لها مصادرة مقر المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " ، ولجنة اللقاء الوطني التشاوري التي كانت ترفض المصادرة ، التي اعتبرتها مساسا بذاكرة أجيال من الطلبة الذين ، مروا وناضلوا ضمن المنظمة التي كانوا يسمونها بالمنظمة " العتيدة " ..الحكومة رفعت الدعوى ......





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