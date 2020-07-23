بعد الكشف عن وثائق سرية / المانيا الغربية دعمت ومولت ابادة الشيوعيين في اندونيسيا - رشيد غويلب

2020/07/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بعد الانقلاب العسكري في إندونيسيا عام 1965 قامت المليشيات المسلحة بقتل وتعذيب أكثر من مليون انسان.



واثبتت ملفات سرية كشف عنها اخيرا تورط حكومة المانيا الغربية بدعم وتمويل الإنقلاب المعادي للشيوعية.



وتصدر حملة الدعم عضو الحزب النازي وقوات العاصفة النازية السابق ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ولاحقا رئيس البرلمان الالماني (1979 -1976 ) والجمهوية (1979 – 1984 )، والقيادي في الحزب الديمقراطي المسيحي ......





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