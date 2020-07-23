تركيا ترد على فرنسا بشأن شرق المتوسط وتثير توتراً في اوروبا

2020/07/23 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا هجوما حادا على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردا على مطالبته بمعاقبة تركيا بسبب تصرفاتها شرق البحر الأبيض المتوسط وتدخلها في ليبيا.وقال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية”، عمر جليك، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس عبر “تويتر”، إن “ماكرون ينقل كل القضايا التي يتدخل فيها إلى […]

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