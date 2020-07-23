الكمارك تعلن تسهيل دخول 10 صهاريج محملة بالاوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان

2020/07/23 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري، اليوم الخميس، سبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وفيما وجه عدة نصائح للمواطنين حذر من الخروج والتعرض إلى اشعة الشمس العمودية.

وقال عامر الجابري، في مقابلة متلفزة، تابعتها (

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو خلية الازمة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، عباس الحسيني، اليوم الخميس، من انجرار الناس خلف الاشاعات بشأن انتهاء فيروس كورونا، فيما تحدث عن امكانية رفع الحظر الصحي بكشل كامل بعد عيد الاضحى المقبل.

وقال عباس ا

بغداد اليوم - متابعة

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.

وقال موراشكو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس:

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