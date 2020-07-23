2020/07/23 | 22:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان درجال لقناة العراقية الرياضية: هدفنا وطموحنا احراز الألقاب العربية و الآسيوية و التأهل لكأس العالم

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