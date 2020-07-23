علماء يكشفون فائدة صحية غير متوقعة للشوكولا!

2020/07/23 | 22:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت دراسة طبية أن تناول الشوكولا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقول خبراء إن استهلاكها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.ووجد علماء أمريكيون أن محبي الشوكولا أقل عرضة بنسبة 8% للإصابة بأمراض القلب، من أولئك الذين نادرا ما يتناولونها.ويزعم فريق البحث أن المركبات […]

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