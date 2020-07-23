ميسان تسجل54 إصابة وشفاء 86ووفاة 2

2020/07/23 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها اليوم الخميس 23تموز 54 اصابة جديدة بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 54 إصابة مقابل شفاء86ووفاة 2 واشارت إلى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة في إحياء ( الماجدية ، حي الخضراء ، الفاطمية ، ابو رمانة ، عواشة ، دور النفط ، […]

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