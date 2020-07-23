وزير الخارجية الفنلندي يلتقي البارزاني ويبدي استعداد بلاده لدعم قوات البيشمركة

2020/07/23 | 22:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني، ووزير الخارجية الفنلندي “بيكا هافيستو”، آخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان، ان البارزاني سلط الضوء خلال اللقاء على الإصلاحات الإدارية والمالية الجارية في إقليم كردستان، وفي مجال تنويع مصادر الدخل وزيادة الاهتمام في قطاعي الزراعة والصناعة على وجه الخصوص، مرحبا بخطوات فتح القنصلية الفنلندية في أربيل، وبتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فنلندا، للاستفادة من خبراتها ولا سيما في المجال الاقتصادي.

من جهته ابدى الوزير الفنلندي الذ وصل الى اربيل عقب زيارته العاصمة بغداد،استعداد بلاده لدعم قوات البيشمركة، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مشير إلى أن حكومة فنلندا تحث شركات بلادها على الاستثمار في العراق والإقليم.

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