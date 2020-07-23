2020/07/23 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- اعلنت هيأة التفتيش لشركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط اليوم الخميس ، عن ضبط اوكار لتهريب المنتجات النفطية في محافظتي واسط وبابل “.وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه ، ” تم ضبط اوكار لتهريب المشتقات النفطية ، مبينة ان الضبط تم بالتعاون المشترك بين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن ضبط اوكار لتهريب المشتقات النفطية في واسط وبابل المركز الخبري الوطني.

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