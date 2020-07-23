2020/07/23 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- تعرضت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان متجهة الى لبنان لمضايقة مقاتلتين في الأجواء السورية.وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط “ماهان” الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.وفي السياق قال مصدر لبناني ان الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت وبين الركاب عدد من الجرحى بسبب الانخفاض المفاجئ للطائرة.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلتان قامتا بمضايقة طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان في الأجواء السورية المركز الخبري الوطني.

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