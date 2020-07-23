اكتشاف البلاستيك في أمعاء أسماك القرش

2020/07/23 | 23:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة إكستر البريطانية، كمية كبيرة من دقائق اللدائن المجهرية، في أمعاء 4 أنواع من أسماك القرش التي تعيش في أعماق البحار قبالة السواحل البريطانية.ويقول العالم كريستيان بارتون، من مركز إكستر للبيئة “تقدم دراستنا، أول إثبات على وجود دقائق اللدائن والألياف الصناعية في أجسام أسماك القرش التي تعيش في المياه العميقة […]

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