2020/07/23 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيأة المنافذ الحدودية يعفي مدير منفذ زرباطية ومعاونه من منصبيهماهناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيأة المنافذ الحدودية يعفي مدير منفذ زرباطية ومعاونه من منصبيهما المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيأة المنافذ الحدودية يعفي مدير منفذ زرباطية ومعاونه من منصبيهما) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيأة المنافذ الحدودية يعفي مدير منفذ زرباطية ومعاونه من منصبيهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).