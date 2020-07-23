2020/07/23 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- اكدت وزارة الصحة ،الخميس،بان جميع الأدوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً.واوضحت الوزارة الصحة في بيان مقتضب ان “كافة الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا وفي حالة مطالبة اي مريض باي مبالغ مالية ابلاغ مركز الوزارة عن طريق الرقم ١٢٣ بصورة عاجلة”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة : جميع الأدوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة : جميع الأدوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة : جميع الأدوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).