الصحة: جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً ولا يحق لإحد المطالبة بأي مبالغ مالية

2020/07/23 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجاناً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا وفي حالة مطالبة اي مريض بأي مبالغ مالية ابلاغ مركز الوزارة عن طريق الرقم ١٢٣ بصورة عاجلة".

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الخميس، أن انخفاض نسبة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد، مرهون بانخفاض أعداد الاصابات اليومية المسجلة.

وقال رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، 23 تموز، 2020 التوزيع الجغرافي لـ 8 وفيات و 376 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس، حصيلة وفيات واصابات كورونا في الـ 24 ساعة الاخيرة.

وقالت صحة الافليم في بيان، انها "سجلت 245 اصابة و11 حالة وفاة و159 حالة شفاء خلال 24 ساعة في اقليم كردستان

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