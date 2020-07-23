وصول 5 شاحنات محملة بالمواد الطبية الى بغداد قادمة من الاردن

2020/07/23 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، وصول خمس شاحنات محملة بالمواد الطبية الى العاصمة بغداد قادمة من الاردن.

وذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي للأمانة، حيدر مجيد في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "خمس شاحنات محملة بالمواد الطبية وعدد الوقاية الشخصية، وصلت إلى بغداد مقدمة من حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، لدعم جهد وزارة الصحة وملاكاتها الطبية والصحية في مواجهة جائحة كورونا.

واضاف، ان "مراسم الاستلام، حضره رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد منتصر العقلة، والوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، والمتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نقل أكثر من 774 قنينة أوكسجين طبي الى مستشفيات بغداد والمحافظات.

وذكر أعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية المعدات الفنية في هيأة الحشد الشعبي، قامت بنقل أكثر من 774 قنينة

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة الكمارك العامة، اليوم الخميس، عن تسهيل دخول 10 صهاريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كوادرها العاملة في مركز كمرك سفوان المحاذي للجانب الكويت

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري، اليوم الخميس، سبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وفيما وجه عدة نصائح للمواطنين حذر من الخروج والتعرض إلى اشعة الشمس العمودية.

وقال عامر الجابري، في مقابلة متلفزة، تابعتها (

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