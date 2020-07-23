الحشد الشعبي يعلن نقل أكثر من 774 قنينة اوكسجين طبي الى مستشفيات بغداد والمحافظات

2020/07/23 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نقل أكثر من 774 قنينة أوكسجين طبي الى مستشفيات بغداد والمحافظات.

وذكر أعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية المعدات الفنية في هيأة الحشد الشعبي، قامت بنقل أكثر من 774 قنينة اوكسجين الى المستشفيات في العاصمة بغداد والمحافظات لسد النقص الحاصل فيها".

واوضح أن "من ابرز المستشفيات والمراكز التي شملتها عملية التوزيع هي: ٥٠ قنينة لمستشفى الكندي ويجري حاليا ملء 40 قنينة اخرى و٤٤ قنينة لمستشفى الإمام علي (عليه السلام) في مدينة الصدر و٨ قناني لهيأة الحشد الشعبي/ معاونية الشهداء و ١٢ قنينة شباب الأمين".

واضاف البيان، أن "عملية التوزيع شملت أيضا: ٩٣ قنينة لدائرة صحة ذي قار/ مستشفى الشطرة و١٣٥ قنينة للامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة و١٥١ قنينة للعتبة الحسينية / مدينة الإمام الحسن المجتبى (ع) الطبية و١٠٠ قنينة دائرة صحة ذي قار، فضلا عن مستشفيات ومراكز أخرى، كما شملت عملية التوزيع عددا من دوائر مؤسسات الدولة والوية ومعاونيات ومديريات هيئة الحشد الشعبي وقواطع العمليات والمصابين بفيروس كورونا في منازلهم".

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بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، وصول خمس شاحنات محملة بالمواد الطبية الى العاصمة بغداد قادمة من الاردن.

وذكر المتحدث باسم المكتب الاعلامي للأمانة، حيدر مجيد في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان &

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة الكمارك العامة، اليوم الخميس، عن تسهيل دخول 10 صهاريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كوادرها العاملة في مركز كمرك سفوان المحاذي للجانب الكويت

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري، اليوم الخميس، سبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وفيما وجه عدة نصائح للمواطنين حذر من الخروج والتعرض إلى اشعة الشمس العمودية.

وقال عامر الجابري، في مقابلة متلفزة، تابعتها (

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