2020/07/23 | 23:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء المعسكر التدريبي الداخلي لفريق الشرطة لكرة القدم في بغداد بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي أكدت إصابة خمسة لاعبين بفايروس كورونا

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