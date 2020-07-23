الحلبوسي والربيعي يبحثان ملفات جائحة كورونا واسعار النفط والانتخابات

2020/07/23 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، مجمل الأوضاع في البلاد، وتداعيات جائحة كورونا.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء تحديات الوضع الصحي، والحاجة لتطوير الإمكانات المتاحة للمستشفيات وأماكن العزل، وتخصيص الأموال اللازمة لمواجهة الجائحة، اضافة الى تداعيات انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية، وضرورة مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي لتوفير فرص العمل للعاطلين.

وشدد الجانبان في سياق آخر، على ضرورة الإسراع بإقرار النسخة النهائية من قانون الانتخابات، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، مؤكدين أهمية عودة العراق لدوره الفاعل في المنظومة الإقليمية والدولية، والانفتاح في علاقاته وفقا للمصالح المتبادلة، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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