الدوري الماسي: إلغاء لقاء غايتسهيد البريطاني

2020/07/23 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – انضم لقاء غايتسهيد البريطاني الى لقاءات الدوري الماسي في ألعاب القوى التي ألغيت هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.وبعد أن أرجىء في بادىء الأمر من 16 آب/أغسطس حتى 12 أيلول/سبتمبر كموعد مبدئي لإقامته، اتخذ المنظمون القرار الخميس بالغاء اللقاء البريطاني نهائيا، لينضم بذلك […]

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