2020/07/24 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية وايرانية ان مقاتلة كانت فوق السماء السورية اعترضت طائرة ركاب ايرانية مدنية من خلال الاقتراب الشديد منها ، ما جعل الطيار يرفع فجأة للخلاص فوقعت اصابات عدة بين الركاب ، لكن مصادر اخرى نفت كون الحادث متعمدا ولم تحدد جنسية المقاتلة وقيل انهما مقاتلتان.وقالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضارب الانباء حول سبب الهبوط الاضطراري للطائرة الايرانية في مطار بيروت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضارب الانباء حول سبب الهبوط الاضطراري للطائرة الايرانية في مطار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).