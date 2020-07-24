2020/07/24 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التلفزيون الايراني: طائرات امريكية اعترضت طائرة الركاب بالاجواء السورية وليست اسرائيلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/24 | 00:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلفزيون الايراني: طائرات امريكية اعترضت طائرة الركاب بالاجواء السورية وليست اسرائيلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلفزيون الايراني: طائرات امريكية اعترضت طائرة الركاب بالاجواء السورية وليست اسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).