لأن أُمّه إسرائيلية فلا يتزوج ابنتى .! - أحمد صبحى منصور

2020/07/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ هذه رسالة مزعجة قررت أن أرد عليها في هذا المقال .



2 ـ كتب صاحبها يقول : ( ....وأنا في مصر متخرج جديد كان فيه مسلسل تليفزيونى اسمه ( سنبل ) بطولة محمد صبحى .



قررت بسببه ابحث عن أرض للاستصلاح .



وكونت جمعية مع بعض الزملاء وأشترينا من الحكومة منطقة في الصحرا المجاورة لمدينة بلبيس ، واشتغلنا انا وزملاتى لغاية ما بدأت تنتج ، لقينا جمعية للضباط لواءات في الجيش استولوا على الأرض كله ......





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