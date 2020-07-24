العنف ضد النساء أكثر وحشية مع تفشي جائحة كوفيد ١٩ - هدى الجابري

2020/07/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_الجابري ازدادت حالات القتل والاغتصاب والتنكيل بالنساء تزامنا مع تفشي جائحة كوفيد ١-;-٩-;- والفشل العالمي للحكومات في إيجاد أبسط الوسائل الصحية للحفاظ على المواطنين ليس فقط من الإصابة بالمرض ولكن أيضا الحفاظ على كرامة وقيمة الإنسان.



ان القاء نظرة بسيطة وسريعة على حوادث العنف والقتل الموجه ضد المرأة في فترة الحظر المنزلي يدفع للتفكير بأن هذه العمليات هي من العمليات الأكثر تنكيلا بلنساء، وبأن جذورها مت ......





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