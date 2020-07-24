2020/07/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى عن عالم (ما قبل كورونا) أساسا نتحدث، إذْ ننتقل من مجال الفكر الاقتصادي، إلى مجال هو إلى علم الاقتصاد الدولي أقرب.



ذلكم حديث ما يسمى بسلاسل العرض، أو – حسب ملفوظ آخر- "سلاسل الإمداد".



ذلك أنه من بين أهم الاتجاهات السائدة في مجال الاستثمار الدولي في التكنولوجيا المتقدمة في الآونة الراهنة، و خلال العقدين الأخيريْن على الأقل، هيمنة نمط الاستثمار والتبادل المشترك بين عدة دول في وقت واحد، أقلها ثلاثة.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن عالم ما قبل -كورونا-: سلاسل العرض الممدودة بين أمريكا والصين - محمد عبد الشفيع عيسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن عالم ما قبل -كورونا-: سلاسل العرض الممدودة بين أمريكا والصين - محمد عبد الشفيع عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).