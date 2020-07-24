2020/07/24 | 00:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- اعلن قائد طائرة الركاب التابعة لشركة “ماهان” للطيران الايرانية بان الطائرتين الحربيتين اللتين اعترضتا الطائرة في الاجواء السورية كانتا اميركيتين.وافاد تقرير لموقع “نور نيوز” انه وفقا لما اعلنه قائد طائرة الركاب التابعة لشركة “ماهان” للطيران الايرانية فان الطائرتين الحربيتين اللتين هددتا هذه الطائرة في الاجواء السورية كانتا اميركيتين.وقال قائد طائرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران : الطائرتان الحربيتان اللتان اعترضتا طائرة الركاب الايرانية في الاجواء السورية كانتا اميركيتين المركز الخبري الوطني.

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