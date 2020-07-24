في الحاجة إلى البديل - جلال الصباغ

2020/07/24 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ في ظل ما يعيشه العراق والمنطقة من أزمات متلاحقة ومستمرة، وسيطرة قوى إسلامية او قومية او ليبرالية على السلطة في هذا البلد أو ذاك، ومع غياب او ضعف للأحزاب والمنظمات الثورية التي تتبنى الفكر الاشتراكي، المبني على اساس نظري واضح وغير ملتبس، يقرأ الواقع موضوعيا ويمثل تطلعات الجماهير في العيش الرغيد والحرية والعدالة والمساواة ويعمل على الخلاص من الأنظمة الجاثمة على صدور الناس وما خلفته من حروب على أساس ......





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